Strom um 4 Prozent teurer als noch vor einem Jahr!

Klimawandel spielt eine Rolle

So war aufgrund der niedrigen Pegelstände Ebbe in vielen Elektrizitätswerken. Die Donaukraftwerke fuhren im vergangenen Sommer teils nur noch mit halber Power, manche Kleinkraftwerke in Österreich standen ganz still. Normalerweise kommen rund 60 Prozent unseres Stroms aus Wasserkraft.