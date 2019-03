Argentinien verliert bei Lionel Messis Comeback

Auch Lionel Messis erster Auftritt nach achtmonatiger Abwesenheit hat Argentinien am Freitag nicht vor einer Testspiel-Niederlage gegen Venezuela (1:3) bewahrt. In seinem ersten Länderspiel seit dem Achtelfinale-Out gegen Frankreich (3:4) bei der Fußball-WM spielte der Barcelona-Star zwar durch, er sollte in Madrid aber kein entscheidender Faktor sein.