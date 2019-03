Kein Gymnasium-Platz für 120 Tiroler Kinder

Am Mittwoch wurden die Benachrichtigungen für die Familien verschickt. Für rund 2000 Kinder enthält das Schreiben die erwünschte Bestätigung, dass sie einen Platz in einem Tiroler Gymnasium ergattert haben. „Im Großraum Innsbruck und in Schwaz können leider nicht alle aufgenommen werden. In den anderen Regionen erhielt jedes Kind, das die Voraussetzungen erfüllt, einen Platz“, stellt Bernhard Deflorian, Sprecher der Bildungsdirektion, gegenüber.