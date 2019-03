Amtseinführung als Demo für mehr Gerichts-Personal

Ihre Aufgabe sei es, angesichts der personellen Engpässe „Notfallpläne zu erstellen und Lösungen zu finden“, sagte Fischer in ihren Dankesworten. Der Leiter der vorgesetzten Oberstaatsanwaltschaft Linz, Friedrich Hintersteininger, rechnete Moser vor, dass die Zahl der Schreibkräfte in der Staatsanwaltschaft Salzburg seit 2015 von 18 auf 13 gesunken sei. Es sei nicht einmal möglich, zwei Lehrlinge zu finden, da es keine Garantie gebe, dass diese nach der Ausbildung weiter in der Justiz arbeiten können.