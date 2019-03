18-Jähriger bietet Polizisten Cannabis an

Die Zahl der Betretungsverbote, die im Metahofpark und im Volksgarten aus gesprochen wurden, ist mittlerweile auf 84 gestiegen. Gleich am ersten Tag, am Mittwoch, 6. März, waren 45 Betretungsverbote ausgesprochen worden. „Es liegt in der Natur der Sache, dass sich die Zahl vom ersten Tag weg dann einbremst“, sagte ein Polizist. Dealer würden ausweichen, auch eine Verlagerung der Übergabe von Drogen im öffentlichen Raum hin zu Deals in Wohnungen sei wahrscheinlich. Ein Betretungsverbot dauert 30 Tage, bei Zuwiderhandeln setzt es Geldstrafen von bis zu 500 Euro.