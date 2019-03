Heftiger Zickenkrieg zwischen Mucha und Heinzl

Stein des Anstoßes sind drei kurze Artikel, die Mucha in der letzten Ausgabe seines „Extradienst“ Dominic Heinzl widmete. Unter dem Titel „Heinzlartig“ wetterte der Verleger unter anderem darüber, wie der Society-Reporter Sänger Tony Wegas in der Vorweihnachtszeit fragt: „Wie kommen Sie schlank durch den Advent?“ „Hier geht es nur um Bashing in Sachen Gewicht“, hielt Mucha Heinzl vor. In Kitzbühel habe Heinzl außerdem Karl Schranz „gedemütigt“, den 74-jährigen Fotografen Kristian Bissuti „verhöhnt“, weil dieser über eine Treppe gestürzt sei.