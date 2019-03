Das sind die Reaktionen der Landes-Parteien

Bei der Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg zeichnet sich ein Erdrutschsieg ab. Die ÖVP dürfte erstmals in der Nachkriegszeit stärkste Partei im Gemeinderat werden und die SPÖ vom Thron der bisher durchwegs roten Stadt stoßen. Die grüne Bürgerliste dürfte nach diesem ersten Trend in etwa das Ergebnis von 2014 halten, die FPÖ und die NEOS würden stark verlieren und KPÖ Plus den Einzug schaffen.

Die Stimmen der Landes-Parteien hier bei krone.tv.