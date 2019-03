Sturms Hierländer: „Ajax hat es uns vorgemacht!“

Dass sein Team von vielen im Kampf um die Top-Sechs bereits abgeschrieben ist und in Salzburg als chancenlos eingestuft wird, lässt den 28-jährigen Kärntner kalt: „Die Situation ist nicht leicht, aber noch haben wir es selbst in der Hand. Und wenn wir oben mitspielen wollen, was unser Ziel ist, müssen wir punkten. Auch im Cupfinale gegen Salzburg hat man uns keine Chance gegeben, dennoch haben wir gewonnen. Und Sturm hat in Salzburg auch schon davor gesiegt. In der Champions League hat es uns Ajax ja vorgemacht. Keiner hat gedacht, dass die Real ausschalten können. Auch der Aufstieg von Manchester United in Paris schien unmöglich.“