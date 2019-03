Blaue Hand: Briten in Sorge um Queen Elizabeth II.

Großes Interesse am Gesundheitszustand

Der Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II. sorgt verständlicherweise für großes Interesse. 2017 laborierte sie zu Weihnachten an einer schweren Erkältung, die sie ans Bett fesselte. Damals wurde bekannt, was passiert, sollte die Königin ihren Pflichten einmal aus gesundheitlichen Gründne nicht nachkommen können. Ein provisorischer Rat aus Mitgliedern der Königsfamilie würde die Aufgaben übernehmen. Mitglieder des Rates wären Ehemann Prinz Philip und die vier nächsten Volljährigen in der Thronfolge, Prinz Charles, Prinz William, Prinz Harry und Prinz Andrew.