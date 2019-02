Für Pamela Anderson ist „Aktivismus sehr sexy“

„Fünf Minuten vor zwölf“

„Wir brauchen mutige Denker mit mutigen Ideen“, erklärte Anderson in Graz ihre Unterstützung für den „Green New Deal“, den die Bewegung fordert: Bis zu 500 Milliarden Euro sollen in grüne Technologien fließen, die europäische Wirtschaft so nachhaltig gestaltet werden und die Klimaerwärmung vielleicht doch noch gebremst werden. „Ich weiß, das klingt wild, aber es ist fünf Minuten vor zwölf - wenn nicht später“, so Anderson. „Außerdem“, ergänzt sie, „haben mich vor 25 Jahren auch viele schräg angeschaut, als ich gesagt habe: Pelz ist Mord und vegan zu leben eine umweltfreundliche Alternative. Heute sehen das viele Menschen so.“