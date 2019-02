Neues Bayern-Verletzungsdrama um Kingsley Coman!

Coman wird die kommenden zwei Bundesligaspiele beim Tabellendritten Borussia Mönchengladbach und daheim gegen den VfL Wolfsburg verpassen. Eine rechtzeitige Rückkehr zum entscheidenden Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 13. März in München gegen Liverpool ist offen. Das hängt auch von der Schwere des Faserrisses ab. Coman war bereits in der Hinrunde lange wegen eines Syndesmosebandrisses ausgefallen.