Barack Obamas Angestellte feierten wilde Sexorgien

Obama total verliebt in Michelle

Ganz anders war da der Dienstgeber selbst. Der sprach oft über das erste Kennenlernen mit seiner Michelle. Und auch sonst verrät die Autorin einige private Details aus dem Arbeitsalltag mit Obama: So trainierte sie neben ihm am Laufband oder sah, wie er sich in stressigen Situationen mit Nikotinpflastern behalf. „Niemand hat so viel Glück verdient. Es war ein Privileg, eine Ehre und ein Job.“ Zeilen, die der Präsident bestimmt lieber liest als die wilden Partygeschichten.