Lamas sind das neue Trendtier

In der Instagram-Community hat man das schon länger gemunkelt. Denn immer öfter grinste einem das niedliche Tier im News-Feed entgegen. Mitunter weil es ohne Pink, Glitter und Regenbögen auskommt und so auch männliche Fans gewinnen konnte. Lamas sind cool. Spätestens mit „No Drama Lama“ ist alles gesagt. Dieser Mini-Reim wird im Netz gefeiert und ist vermutlich auch deswegen Namensgeber der Eis-Sensation. Wer das süße Tier nicht nur vernaschen will, sollte sich die folgenden Lama-Produkte nicht entgehen lassen!