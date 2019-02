Schlepperei-Verdacht: Politiker erklärt Rücktritt

Der Kärntner Grün-Politiker Matthias Köchl wurde in der Vorwoche von den italienischen Carabinieri festgenommen! Wie die „Krone“ berichtet, hatte der grüne Landessprecher einen Illegalen ohne gültige Papiere in seinem Pkw an Bord. Der 41-Jährige muss sich jetzt einem Prozess stellen und legt seine Funktion bis auf weiteres zurück.