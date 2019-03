Schlafprobleme? Diese Mittel können helfen

Welch Segen ein ruhiger, tiefer, erholsamer Schlaf ist, weiß nur der, der diesen auf Dauer entbehrt, richtig zu schätzen. Dauermüde Menschen sind nicht nur weniger leistungsfähig, sondern andauernde Schlaflosigkeit endet nicht selten in einem Teufelskreis: Aus lauter Angst wieder nicht schlafen zu können, gelingt dies erst recht nicht. In schwerwiegenden Fällen liegt der Ausweg oft nur noch in großen Lebensänderungen wie den Job zu wechseln oder eine Therapie zu beginnen. Manchmal hilft aber auch schon Bewegung an der frischen Luft oder eine der Schlafhilfen, die wir Ihnen hier vorstellen möchten.