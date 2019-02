Wer ist Nicolo Zaniolo, der neue Italien-Star?

Traumtore

In Rom wissen sie schon lange um die Stürmerqualitäten von Zaniolo. Denn den AS Rom rettete er heuer alleine vor mehreren Blamagen (außer beim 1:7 gegen Fiorentina). Zaniolo traf in der Meisterschaft schon dreimal seit seinem Serie-A-Debüt im September. Sein erstes Tor erzielte er gegen Sassuolo im Dezember (3:1), traf aber auch gegen den FC Turin und Milan. Beide Male waren seine Tore entscheidend.