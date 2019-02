Englands Weltmeister-Torhüter Gordon Banks ist tot

Banks wurde am 30. Dezember 1937 in Sheffield geboren. Seine Karriere begann er beim FC Chesterfield. Er spielte acht Jahre für Leicester City und anschließend sechs Jahre für Stoke. Mit beiden Klubs gewann er den Liga-Pokal, größere Kluberfolge blieben ihm jedoch verwehrt. Für England machte er 73 Spiele. Seine Parade gegen Pele bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko gilt als legendär. In Anspielung auf die nationale Bank hatte er den Spitznamen „Banks of England“.