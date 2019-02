Fix: Cavani fehlt Paris im Königsklassen-Kracher

Paris Saint-Germain reist ohne seinen uruguayischen Goalgetter Edinson Cavani zum Champions-League-Achtelfinalschlager am Dienstag (21 Uhr) bei Manchester United. Grund sei eine Sehnenblessur in der rechten Hüfte, teilten die Franzosen am Sonntag mit. Behandlung und Dauer seiner Absenz hingen von der Entwicklung der nächsten Tage ab.