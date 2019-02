Michelle Rodriguez: „Neeson ist kein Rassist!“

Rückendeckung bekommt Neeson nun von Hollywood-Kollegin Michelle Rodriguez. „Es ist alles verdammter Bullshit. Liam Neeson ist kein Rassist!“, hielt sie ihm im Interview mit dem „Vanity Fair“ nun die Stange. Bewiesen habe Neeson das in seinem letzten Film, so die 40-Jährige weiter. „Mann, habt ihr ,Widows‘ gesehen? Seine Zunge war so tief unten in Viola Davis‘ Hals. Du kannst ihn niemals als Rassist bezeichnen. Rassisten machen nicht mit der Ethnie rum, die sie hassen, vor allem nicht in der Weise, wie er es mit seiner Zunge tut - so tief unten in ihrem Rachen.“