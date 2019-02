Musik und Diskurs beim Elevate-Festival in Graz

Die 15. Festivaledition, die von 27. Februar bis 3. März über die Bühne geht, hat sich dem Überthema „Truth“ verschrieben. Nachdem sich das allseits bekannte Schreckgespenst „Fake News“ längst wie eine Heuschreckenplage rund um den Globus ausgebreitet hat, bekommt der Begriff „Wahrheit“ eine immer wichtigere Bedeutung. Vor allem auch im medialen Kontext. Falschmeldungen werden in sozialen Netzwerken öfter geteilt als faktenbasierte Berichterstattung. So nähern sich eine ganze Armada an hochkarätigen Diskutanten dem Thema Wahrheit und all ihren Facetten aus unterschiedlichsten Perspektiven. Politik, Journalismus, Klimawandel, Energiekrise und Wirtschaft sind in der Überthematik miteinander verwachsen und gar nicht mehr immer so einfach voneinander zu trennen. Stargast des Festivals ist Schauspielerin, Model und Tierrechtsaktivistin Pamela Anderson. Ebenfalls mit dabei sind u.a. Nnimmo Bassey, Erich Möchel, Peter Pilz, Paul Poet und per Videostream die aufstrebende US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez.