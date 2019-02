Mädchenmord: Verdächtiger kommt vor Jugendrichter

Der Syrer behauptet am 1. August 1999, genau wie sein Bruder, der nach Raubüberfällen in Haft sitzt, geboren zu sein. Ein von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in Auftrag gegebenes Gutachten konnte diese Angaben nicht eindeutig widerlegen. Demnach sei der Mordverdächtige zumindest nicht älter als 21 Jahre, sagte sein Anwalt, Andreas Reichenbach, am Dienstagabend gegenüber „Heute“.