Atletico verliert nach 18 ungeschlagenen Partien

Atletico Madrid hat nach 18 Partien ohne Niederlage in der spanischen Fußball-Meisterschaft wieder einmal verloren. Der erste Verfolger von Tabellenführer FC Barcelona unterlag am Sonntag Betis Sevilla auswärts mit 0:1 und kassierte die erste Niederlage seit dem 0:2 bei Celta Vigo am 1. September 2018.