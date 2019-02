Schützenhöfer stellt Anspruch auf die Nummer 1

„Eineinhalb Jahre, haben wir in der Steiermark noch bis zur nächsten Landtagswahl“, so der „1er“, Hermann Schützenhöfer in seinem Referat. Muss man so glauben, wenn der Landeschef das sagt. Und er ließ auch keine Zweifel daran, wohin die Reise gehen soll. „Die Steiermark, ein Land, in dem die Volkspartei wieder an erster Stelle steht....“