Nantes ohne Sala? Coach: „Es war schrecklich“

Spieler, Verantwortliche und Fans des französischen Fußball-Klubs FC Nantes gedachten am Mittwoch in einem emotionalen Nachtragsspiel der Ligue 1 gegen Saint-Etienne (1:1) dem seit zehn Tagen verschollenen Emiliano Sala. Die Partie in Nantes war in der 9. Minute für längere Zeit unterbrochen worden, worauf die Fans mit Sprechchören dem Argentinier mit der Rückennummer 9 die Ehre erwiesen. Trainer Vahid Halihodzic standen die Tränen in den Augen. Bei der anschließenden Pressekonferenz versucht der Bosnier seine Emotionen zu ordnen - aber sehen Sie selbst oben im Video.