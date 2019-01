Nightrace: Die Polizei zieht eine positive Bilanz

Erfahrener Einsatzleiter geht in Pension

Etwa 200 Exekutivbedienstete sowie eine Hundertschaft an weiteren Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettung und Sicherheitsdiensten waren im Dienst. Für den polizeilichen Einsatzleiter Oberstleutnant Herbert Brandstätter dürfte es nach 21 von insgesamt 22 Nachtslaloms der letzte gewesen sein. Er wird wohl noch 2019 in den Ruhestand treten: „So wie das Event selbst über die Jahre hinweg gewachsen ist, so hat sich auch der polizeiliche Einsatz Jahr für Jahr weiter entwickelt. Um Einsätze in dieser Größenordnung meistern zu können, bedarf es jedoch eines großartigen Teams. Vor allem diesem Team möchte ich nach 21 Jahren als Einsatzkommandant ein großes Danke aussprechen.“