Salzburgs Minamino schießt Japan ins Finale

Rekordsieger Japan steht im Endspiel der Fußball-Asienmeisterschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der vierfache Asien-Cup-Gewinner (zuletzt 2011) besiegte am Montag im ersten Halbfinale in Al Ain den WM-Teilnehmer Iran 3:0 (0:0). Salzburg-Legionär Takumi Minamino war vor 23.262 Zuschauern im Hazza Bin Zayed Stadium über die volle Distanz im Einsatz und an allen drei Toren beteiligt - siehe Video oben.