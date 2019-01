Higuain debütiert - Chelsea im FA-Cup weiter!

Bereits am Donnerstag war Tottenham im Halbfinal-Rückspiel des Liga-Cups bei Chelsea nach Elfmeterschießen ausgeschieden. Am Sonntag vergab Kieran Trippier in der 44. Minute beim Stand von 0:2 sogar einen Strafstoß. Die Nordlondoner vermissen derzeit schmerzlich ihre Topangreifer. Zumindest Son wird nach seiner Teilnahme an der Asienmeisterschaft demnächst zurückerwartet, die Comebacks der verletzten Kane und Alli sind erst für Anfang März terminiert.