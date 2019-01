Stadt und Land ganz im Zeichen des Wahlkampfs

Am Mittwoch steht auch der Landtag im Zeichen des Wahlkampfs: Die ÖVP macht sich mit einem Antrag an den eigenen Verkehrslandesrat Stefan Schnöll für eine wetterfeste Bahnverbindung ins Innergebirge stark. Wegen Lawinengefahr war die Strecke beim Pass Lueg in Golling zwei Wochen gesperrt.