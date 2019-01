Nachbarin: „Hab Angst, wenn’s an der Tür läutet“

Das Gewaltverbrechen war der bereits sechste Frauenmord in Österreich seit Jahresbeginn - fünf davon allein in Niederösterreich. Aufgrund dieser erschreckenden Bilanz lässt der zuständige Landespolizeidirektor Konrad Kogler nun die fünf Fälle auf Parallelen untersuchen. Anhand der Ergebnisse will man Maßnahmen setzen, um derartige Taten künftig frühzeitig verhindern zu können.