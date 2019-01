Warum Männer sich jetzt den Bart pudern

Dafür „zweckentfremdet“ er einfach das Streuhaarpuder, das bislang nur bei Schütthaar zum Einsatz kam. Denn entgegen dem verbreiteten Irrglauben lassen sich mit den speziellen Keratinfasern viele Haarprobleme lösen: ganz egal, ob Sie Geheimratsecken verdichten wollen oder wie in diesem Fall den Bart. Und so funktioniert’s: Die Keratinfasern in ein bis zwei Zentimetern Entfernung auf die lichten und dünnen Stellen des Bartbereiches verteilen. Anschließend sanft auf die bestreuten Flächen klopfen und einige Sekunden einwirken lassen. Sofort verbinden sich die regen- und windresistenten Fasern mit dem Echthaar. Abends können sie wieder problemlos mit einem Bartshampoo ausgespült werden. Weitere Tipps für Ihre Bartpflege finden Sie hier.