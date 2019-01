Vater und Tochter: Pilgermarsch zu 88 Tempeln

Wasser schmeckt wie Rost, überall Schlangen

Ossi Stock hat die Insel-Umrundung schon viermal bewältigt und hielt sich auf dem langen Flug mit manchen Details, was auf seine Tochter zukommen wird, lieber zurück. Etwa, dass das eisenhaltige Wasser einen Geschmack von rostigen Nägeln hat, dass massenhaft Schlangen entlang der Bergpfade lauern oder dass die Beine oft so „leer“ sind, dass man das Gefühl habe, man laufe nur mehr mit Bändern und Knochen. Über diese Eindrücke erzählte der Kramsacher kürzlich bei einem Vortrag, wenige Tage nach den Strapazen sprühte er schon wieder wie gewohnt vor Energie und Humor: „88 Tempel, bei jedem zündeten wir vier Kerzen an. Da fällt einem irgendwann nichts mehr zum Wünschen ein.“