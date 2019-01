Welche Versicherung braucht mein Eigenheim?

Private Haftpflicht

Wer in Österreich eine Haushaltsversicherung abschließt, bekommt in der Regel auch einen Haftpflichtschutz dazu. Beide Leistungen werden in einem Kombipaket angeboten. Was aber ist der Unterschied zwischen Haushalts- und Haftpflichtversicherung?



Die Haushaltsversicherung schützt grundsätzlich das Eigentum des Versicherten, vereinfacht gesprochen: die „eigenen Sachen“. Durch die Haftpflichtversicherung hingegen werden Schäden gedeckt, die ein Mitglied des Haushalts Personen zufügt, die nicht im gleichen Haushalt wohnen.