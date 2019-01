ÖVP-Ortschef läuft zu den Grünen über

Seit Montag, 13 Uhr, stehen die Kandidaten für den 10. März fest: Die ÖVP tritt in 116 der 119 Gemeinden mit eigener Liste an, die SPÖ in 112, die FPÖ in 96. In 33 Städten und Gemeinden gibt es grüne bzw. grün-nahe Listen. Die NEOS treten in fünf Kommunen an. In sechs Gemeinden werben unabhängige Kandidaten.