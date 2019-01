Vorräte in eingeschlossenen Orten sind erschöpft

Evakuiert werden konnten am Mittwoch in Niederstuttern (Gemeinde Stainach-Pürgg) 25 Personen und in der Gemeinde Mitterberg/St. Martin 40 Menschen aus 18 Häusern. Am Vorabend wurden in Eisenerz elf Menschen aus fünf Einfamilienhäusern in Sicherheit gebracht. In Summe wurden damit bereits 236 Menschen in der Steiermark evakuiert, ein Ende ist nicht absehbar.