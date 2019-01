Indien-Legionär Stankovic: „Stars sind ein PR-Gag“

Es geht wieder los! Nicht nur in Österreich starten die Profis dieser Tage in die Vorbereitung auf die neue Saison. Auch in im fernen Indien wird bereits wieder geschuftet. Mittendrin: Der Ex-Austrianer Marko Stankovic. Der 32-Jährige verbrachte Weihnachten bei seiner Familie in Graz, trat am Dienstag die knapp 20-stündige Anreise in die Millionenstadt Mumbai an. Stankovic fühlt sich in Indien und bei seinem Klub Pune City richtig wohl. Er schätzt vor allem die Professionalität.