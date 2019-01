Das heiße Ringen um die Stimmen der Migranten

Den Freiheitlichen sagt man vor allem in Wien eine Nähe zur serbischen Community nach. In Salzburg sei das nicht der Fall, erklärt Gemeinderätin Renate Pleininger: „Wir machen Wahlkampf mit unserem Programm und suchen uns keine Gruppe konkret ist. Mit Canan Brenner gibt es aber eine Kandidatin mit türkischen Wurzeln, die freilich an nicht wählbarer Stelle steht. Pleininger: „Da geht es aber nicht um ihre Herkunft, sondern darum, dass sie in der FPÖ mitarbeitet.“