Lendkanal zum Eislaufen offiziell freigegeben!

Auch viele weitere Seen und Teiche in Kärnten sind für Eisläufer und Eishockeyspieler freigegeben. Spaß auf dem Eis können Groß und Klein auch auf dem Aichwaldsee, auf dem Hörzendrofer See und auf dem Rauschelesee haben. Besonders bei Eishockeyspielern ist die Eisfläche beim Radlerstopp in St. Veit beliebt.