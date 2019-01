In zwölf Gemeinden und Städten gehts heiß her

Stadt Salzburg: Hier spielt sich die Mutter aller Wahlschlachten ab: Am 10. Dezember 2017 wurde ÖVP-Mann Harry Preuner mit 50,3 Prozent Nachfolger von Heinz Schaden (SPÖ). Der unterlegene Bernhard Auinger will nun den Spieß umdrehen. Die Grünen hoffen, mit Ex- Landesrätin Martina Berthold Auinger aus der Stichwahl zu werfen.