Stadt Wien vereinfacht Prüfung von Bauplänen

Kilometerlange Papier-Unterlagen bei der Prüfung von Bauprojekten gehören in Wien bald der Vergangenheit an. Noch heuer sollen Pläne digital eingereicht werden können. „Ziel ist es, die Prüfungen zu beschleunigen“, so Baudirektorin Brigitte Jilka. Nach einer Testphase ab Mai soll der Start bis Jahresende erfolgen.