Diese Bücher von starken Frauen sollten Sie lesen

Zum 98. Mal findet am heutigen Tag der internationale Frauentag statt. Der wurde von der Vereinten Nation (UNO) eingeführt um die Errungenschaften der Frauen in der Gesellschaft zu honorieren. Trotz einem knappen Jahrhundert ist der Kampf aber noch nicht gewonnen. Gleichberechtigung ist in vielen Bereichen noch immer ein Problem. Nach wie vor herrschen beispielsweise beachtliche Einkommensunterschiede und auch in Führungspositionen sind Frauen deutlich seltener zu finden - was keinesfalls an ihren Leistungen liegt. Das beweisen die jährlichen Statistiken von Schulen und Universitäten. Denen zufolge haben Mädchen im Durchschnitt bessere Noten und höhere Abschlüsse. Aber zum Glück gibt es unzählige starke Frauen, die sich für mehr Rechte einsetzen und daran erinnern, niemals aufzugeben. Viele haben das in Form eines Buches untermalt. Einen Auszug von lesenswerten Exemplaren finden Sie hier.