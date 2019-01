Die wichtigsten Lehren aus der Lehrlingsmisere

Vieles beginnt mit einem Kindheitstraum

Florian Schaffenrath aus Götzens (17) und Fabian Larcher (20) aus Völs sind Beispiele dafür, was Lehre im Idealfall leistet. Die beiden Elektrotechniker sind Landessieger in ihrem Beruf. Sie sind nach drei bzw. vier Lehrjahren immer noch zufrieden mit ihrer Wahl. Und sie sehen auch ihre Zukunft in der Branche. „Lokführer war mein Bubentraum. Mit dieser Lehre habe ich eine gute Basis. Jetzt kommt der nächste Schritt“, weiß Fabian genau, was er will. Auch Florian wollte immer zu den ÖBB – sein Vater ist sein Vorbild.