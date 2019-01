Das Neujahrsbaby „Felix“ kam in Wolfsberg zur Welt

In St. Veit kam „Yannick“ um 4.57 Uhr auf die Welt. Die Eltern sind Bianca Weigl und Andreas Ressmann. Im Klinikum wurde „Sophie“ um 6.09 geboren. Sie macht ihren Eltern Sandra und Daniel Klösch große Freude. In Villach kam um 5.59 Uhr „Paulina“ zur Welt. Sie wog 2698 Gramm und 47 Zentimeter. Sie wird mit ihren Eltern in Feistritz an der Drau wohnen.