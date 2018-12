Salma Hayek zeigt ihre Traumkurven im Badeanzug

Die Mexikanerin ist aber nicht der einzige Promi, der den Jahreswechsel lieber in der Sonne statt im Schnee verbringt. Alessandra Ambrosio bräunt ihren Engels-Body mit ihren Freundinnen in ihrer Heimat Brasilien, Ex-Victoria‘s-Secret-Kollegin Candice Swanepoel tut es ihr an einem anderen schönen Flecken Erde gleich.