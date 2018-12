Sorge um Österreich-Fan Sultan Qabus im Oman

Putsch gegen den eigenen Vater gelang

Qabus ibn Said kam 1940 in der Hafenstadt Salala zur Welt. An der englischen Militärakademie Sandhurst wurde er ausgebildet. Nach seiner Rückkehr gelang ihm 1970 der Staatsstreich gegen seinen Vater. Der Monarch sorgte für Frieden und Wohlstand. Er reiste in der Welt umher, war Gast bei den Salzburger Festspielen. In Wien-Grinzing erwarb er die Angervilla. Doch seit seiner Krebserkrankung hat sich der kinderlose Herrscher zurückgezogen. Gerüchte machen die Runde ...