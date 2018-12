Eine Salzburgerin galt als „Schattenbischöfin“

Am 1. Juli wechselte der aus Niederösterreich stammende Bischof Schwarz von Kärnten in die Diözese St. Pölten. Kurz davor hatte er Andrea Enzinger noch für sechs Jahre als Leiterin des katholischen Bildungshauses St. Georgen am Längsee eingesetzt. Das Verhältnis zwischen Schwarz und Enzinger ist so eng, dass die 53-jährige Lehrerin und Expertin für Erwachsenenbildung als „Schattenbischöfin“ bezeichnet wird. Kritiker sprechen von einer fast krankhaften Abhängigkeit des Bischofs und erheblichen Problemen mit dem Zölibat.