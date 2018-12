Kreuzbandriss! Drama um WAC-Kicker Schmerböck

Der 41-Jährige hatte nach der Aktion sofort an einen Kreuzbandriss gedacht. Seine Befürchtungen bewahrheiteten sich am Freitag. „Das ist ein ganz schwerwiegender Ausfall für uns“, verlautete Ilzer. Die Kärntner treffen am Samstag (17.00 Uhr) zum Abschluss des Herbstdurchganges auswärts auf Wacker Innsbruck.