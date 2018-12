Innovationen entstehen tirolweit

Unternehmerische Kompetenzen stärken

Zudem setzt man bei i.ku darauf, schon in jungen Jahren Unternehmergeist und Geschäftssinn zu schärfen. Mit Wettbewerben, wie beispielsweise dem „INNocamp“, wird das unternehmerische Know-how von SchülerInnen aber auch JungunternehmerInnen gefördert. Die Aufgabenstellung kommt dabei direkt aus der Praxis von regionalen Unternehmen. Zehn Tage haben die Teilnehmer in Teams Zeit, Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die sie am Finaltag präsentieren. So werden Kompetenzen vermittelt, um die Chancen der Digitalisierung nutzen zu können.