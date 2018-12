Diese Produkte sind gerade der Hit auf Amazon

Liebevoll und clever wurde dieses Buch aufgebaut und illustriert. 365 Fragen für jeden Tag über fünf Jahre finden sich darin. Dabei beginnt man stets wieder mit dem Buchanfang - so sieht man, wie man in der Vergangenheit auf dieselbe Frage geantwortet hat. Die lautet beispielsweise: „Was kannst du einfach nicht wegschmeißen?“ „Welche neue Aktivität hast du kürzlich ausprobiert?“ „Bist du verliebt?“



Eine besonders emotionale Bewertung stammt von „VivaHouseMonroe“, die schreibt, sie werde diesen Dezember mit dem Buch fertig. Angefangen habe sie es in einer sehr schwierigen depressiven Phase. Seitdem hat sie einen wundervollen Mann kennengelernt und ist sogar verlobt. All diese Veränderungen sind für immer in dem Buch festgehalten. „L.Kaya“ empfiehlt unbedingt die englische Version, da sie laut ihr die besseren Fragen enthalten würde - antworten können Sie ja sowieso auf Deutsch und die Fragen sind zudem auch leicht verständlich. Ansonsten finden Sie hier die deutsche Version.