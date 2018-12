Wohnen: Klare Mehrheit für Deutsch-Pflicht

„Im Wesentlichen geht es euch doch darum, dass man nicht zu viele Flüchtlinge in öffentlichen Wohnungen hat.“ Bürgerlisten-Klubobmann Helmut Hüttinger, versuchte in der Sitzung des Stadtsenats am Montag noch einmal, die anderen Rathaus-Fraktionen vom Beschluss der neuen Vergaberichtlinien abzubringen – aus seiner Sicht vergeblich: Denn nach nur 30 Minuten Debatte nickten SPÖ, ÖVP, NEOS und FPÖ den Vorschlag ab, der in der Wohnungspolitik kaum einen Stein auf dem anderen lässt.

Worum geht’s? Die Stadt kann 10.400 Wohnungen vergeben – 1800 eigene und weitere 8600 Genossenschaftswohnungen. Klingt viel, aber in der Praxis werden jährlich nur 300 bis maximal 500 Wohnungen frei. Daher stehen mehr als 2500 Bewerber auf der Warteliste.