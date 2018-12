Heute kommt die Deutsch-Pflicht für Miete

Geht es nach FPÖ-Klubchef Andreas Reindl sollen in Zukunft die Mitarbeiter des Wohnungsamts feststellen, ob die Bewerber ausreichend Deutsch können: „Das kann man in wenigen Minuten erkennen. Und man wird sich auch die ganze Familie anschauen.“ So soll verhindert werden, dass nur die Männer und Kinder Deutsch lernen und die Frauen nicht aus dem Haus dürfen.